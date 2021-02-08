KKTC'de sokaklar “tam sokağa çıkma yasağı” nedeniyle boş kaldı

LEFKOŞA (AA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yürürlükte olan "tam sokağa çıkma yasağı" nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, 4 Şubat'ta gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 5 Şubat saat 20.00 ile 15 Şubat 05.00 arasında halkın gerekli ihtiyaçlarını karşılaması dışında tam sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Buna göre, KKTC'nin her bölgesinde market, manav ve balıkçı gibi temel ürünlerin satıldığı yerler 08.00-17.00 arası hizmet veriyor.

Uygulanan tam sokağa çıkma yasağı nedeniyle özellikle başkent Lefkoşa'daki cadde ve sokaklardaki insan ve araç yoğunluğu, normalin altında kaldı.

Bu kapsamda ilçe girişleri ve diğer bölgelerde polisler denetimde bulunurken, sadece izin belgeleri olanlar gerekli işlerini halledebiliyor.

İzin kağıdı bulunmadığı halde dışarıda olanlara cezai işlem uygulanıyor. Polis, dün ve bu sabah yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

– Bazı meslekler grupları görevlerini sürdürüyor

İlçeler arası görev yapan polis mensupları, sağlık çalışanları, amirleri tarafından görevlendirilmiş kamu görevlileri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanları, itfaiye çalışanları ve sivil havacılık hizmetleri görevlerine devam ediyor.

15 Şubat'a kadar tüm ilçeler arasındaki giriş ve çıkışların kapalı olacağı KKTC'de, pazar günleri ise eczane ve fırınlar hariç bütün iş yerleri kapalı olacak.