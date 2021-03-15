KKTC'de son 24 saatte 14 Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA (AA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 14 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü ve vaka sayısı 3 bin 832'ye yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 bin 958 Kovid-19 testi yapılırken, 9'u yerel 14 pozitif vakaya rastlandı ve 45 kişi taburcu edildi.

Yoğun bakımda 2 hastanın bulunduğu KKTC'de 332 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ediyor.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de, bugüne kadar virüs nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.

– Kıbrıs Rum kesiminde 218 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 23 bin 144 Kovid-19 testi yapılırken, 218 pozitif vaka görüldü ve 2 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 39 bin 869'a yükseldiğini açıkladı.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle 240 kişi hayatını kaybetti.