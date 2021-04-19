KKTC'de son 24 saatte 67 yeni Kovid-19 vakası görüldü

LEFKOŞA (AA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 67 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken ve toplam vaka sayısı 5 bin 583'e yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 625 test yapılırken, 55'i yerel 67 pozitif vakaya rastlandı ve 102 kişi taburcu edildi. Toplam 732 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 4 hasta bulunuyor.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 5 bin 583'e çıktı.

– Rum kesiminde 822 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 822 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 3 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 59 bin 766 test yapıldığını ve 822 vakanın görüldüğünü açıkladı.

Yaklaşık 900 bin nüfusa sahip Rum kesiminde, virüs nedeniyle şimdiye kadar 294 kişi yaşamını yitirirken, toplam vaka sayısı ise 57 bin 81'e ulaştı.

– Rum kesiminde yeni tedbirler gündemde

Kıbrıs Rum kesiminde yeniden artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılması gündeme geldi.

Vakaların son günlerde 800'lü rakamlara ulaşması nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in dün müdahil makamları epidemiyolojik durum değerlendirmesi yapmak üzere Başkanlık Sarayı'nda olağanüstü toplantıya çağırdı.

Yetkililer, vakaların bu denli yüksek seyretmesi halinde sert tedbirler alınması gerekeceği uyarısında bulundu.

Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou ise artan Kovid-19 vakalarına karşın mevcut Kovid-19 sınırlamalarının en azından mayıs ortasına kadar süreceğini, yeni açılım kararlarının alınmayacağını kaydetti.

Ioannou, daha sıkı tedbirler getirmeyi düşünmediklerini de söyledi.