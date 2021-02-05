KKTC'de son 24 saatte 74 Kovid-19 vakası görüldü

LEFKOŞA (AA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 74 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 2 bin 658'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 bin 325 test yapıldığını, 54'ü yerel 74 pozitif vakaya rastlandığını ve 13 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Toplam vaka sayısının 2 bin 658'e yükseldiğini ifade eden Pilli, 673 kişinin Kovid-19 tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda 13 hastanın bulunduğunu kaydetti.

Pilli, Avrupa Birliği (AB) tarafından gönderilen 2 bin 250 Pfizer-BioNTech aşısının Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildiğini ve ilk doz Kovid-19 aşısını Pfizer-BioNTech olarak yaptıran kişilerin tekrar dozlarının 8 Şubat'tan itibaren yapılacağını aktardı.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de virüs nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

– Rum kesiminde 133 yeni vaka

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 30 bin 333 test sonucunda 133 yeni vakaya rastlandığını duyurdu.

Bakanlık 2 kişinin de virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210'a, vaka sayısı 31 bin 512'ye yükseldi.