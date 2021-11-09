KKTC’den 10 Kasım videosu: İki devlet tek önder

Yazan:
Alaturka Online
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla video yayımlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü 83’üncü ölüm yıl dönümünde, sevgi ve saygıyla anıyoruz” açıklamasında bulundu. KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın videosu “İki devlet tek önder” etiketiyle yayınlandı.

Yayınlanma: 19:47 – 09 Kasım 2021 Güncellenme: 19:54 – 09 Kasım 2021

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla video yayımladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabında yayınlanan videoda “İki devlet tek önder” etiketi yer aldı. Videoda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Atatürk heykelinin önünde durduğu anlara da yer verildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz komutan ve Devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü 83’üncü ölüm yıldönümünde, sevgi ve saygıyla anıyoruz” açıklamasında bulundu.

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