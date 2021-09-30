KKTC’den ABD’ye tepki: Kabul edilemez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) askeri malzeme satmaya devam etmesine tepki göstererek, “Rum tarafına askeri malzeme satılmaya devam edilmesi kabul edilemez” dedi.

KKTC’den ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) askeri malzeme satmaya devam etmesine tepki gösterdi. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rum yönetimine yıllardır uyguladığı silah satış kısıtlamasını geçen yıl kaldıran ABD’nin, Güney Kıbrıs’a askeri malzeme ihracatını bir yıl daha sürdüreceğine ilişkin 30 Eylül 2021 tarihinde karar aldığı belirtilerek, “Rum tarafına askeri malzeme satmaya devam edilmesini mümkün kılan bu karar kabul edilemez” denildi.

“HIZ VERDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR”

“ABD’nin askeri alanda Rum tarafı ile ilişkilerine hız verdiği görülmektedir” ifadeleri kullanılan açıklamada, “ABD’nin yeni politikasının Rum tarafına askeri malzeme ihracatı ile sınırlı kalmadığı, ortak tatbikat düzenlemek ve askeri diğer faaliyetleri de içerdiği görülmektedir. ABD’nin, Güney Kıbrıs’a askeri avantaj sağlamasına yol açan son dönemdeki tutumunun Rum tarafının kışkırtıcı faaliyetlerini daha da cesaretlendireceği aşikardır” denildi.

Açıklamada, “Bölgede istikrarın sağlanmasını savunduğunu iddia eden ABD’nin Rum tarafına müzahir bu yaklaşımı, tam aksine, adada ve bölgede gerginliğin tırmanmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, “Güney Kıbrıs’ın silahlanma ve askeri ittifakları artırma hedefi, bölgedeki ve adadaki meşru hak ve çıkarlarımıza, Garantör ülke Türkiye ile birlikte sahip çıkmamızda ne kadar haklı olduğumuzu kanıtlamaktadır. ABD dahil üçüncü tüm taraflardan Güney Kıbrıs’ın kışkırtıcı politikalarına destek verecek yaklaşımları terk etmelerini ve iki devletin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri zemininde sürdürülebilir bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olmalarını bekliyoruz” denildi.

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