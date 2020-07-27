KKTC’den Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajları

LEFKOŞA (AA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başbakanı Tufan Erhürman, Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, mesajında, “Görev ifa etmek üzere Kıbrıs’a gelmekte olan askerleri taşıyan otobüsün Mersin’de kaza yapması sonucunda 5 askerin şehit olduğunu, 10 askerin de yaralandığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileyen Akıncı, yaralı askerler için acil şifa temennisinde bulundu.

KKTC Başbakanı Tatar, Twitter’dan yaptığı açıklamasında, “Kaza sonucu, KKTC’ye gelecek olan 5 Mehmetçiğimizin şehit olmasını, 10 Mehmetçiğimizin de yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaslı aileleri ile milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman da “Türkiye'den ülkemize gelmek için yola çıkan askerleri taşıyan otobüsün yaptığı kaza sonucunda beş askerin şehit olduğunu ve on askerin yaralandığını üzüntüyle öğrendim. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da "Ülkemize gelerek vatani görevini yapacak olan Türk gençlerinin Mersin'de bir kazada şehit olması hepimizi derinden üzmüştür. Allah rahmet eylesin, ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına başsağlığı ve sabır diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.