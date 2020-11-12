KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'in test sürüşü başladı

LEFKOŞA (AA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli otomobili "GÜNSEL"in test sürüşü başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Ar-Ge ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği Bölümü tarafından uzun yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan, Şubat 2020'de tanıtımı yapılan KKTC'nin yerli ve elektrikli otomobili "GÜNSEL"in ilk modeli "B9"un test sürüşü hafta başından bu yana devam ediyor.

Davetliler, GÜNSEL'in Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde GÜNSEL Üretim Tesislerinin sürüş alanında aracı test ediyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, GÜNSEL'in KKTC, Türkiye ve Türk dünyasının dünyaya açılan kapısı olacağını söyledi.

Günsel, "Biz 10 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. 160 Türk mühendis ve tasarımcımız, gece gündüz heyecan ve şevkle GÜNSEL'i üretmek için çalıştı. Bugün 3 prototipimiz hazır, heyecanlıyız." dedi.

GÜNSEL'in şubatta yapılan tanıtımından hemen sonra test sürüşüne başlamak istediklerini ifade eden Günsel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bunun ertelendiğinin altını çizdi.

Test sürüşlerine 3 gündür devam ettiklerini anlatan Günsel, beğenildiğini, bunun da 10 yıllık bütün yorgunluklarını aldığını dile getirdi.

– "GÜNSEL'in tasarımı, Ar-Ge'si ve mühendisliği tamamen Türk mühendislere ait"

Günsel, "GÜNSEL'in tasarımı, Ar-Ge'si ve mühendisliği tamamen Türk mühendislere aittir. GÜNSEL'in birçok parçası tedarikçilerimiz tarafından üretiliyor fakat şase, gövde ve gövde panellerinin hepsi bizim üretimimiz. Otomobil üretmek her parçasını üretmek değildir ancak tasarımına, ARGE'sine ve mühendisliğine sahip olmak çok önemlidir. Biz elimizden geldiğince ülkemiz ve Türkiye sanayisinin ürünlerini kullanıyor, maksimum yerlilik oranını korumaya çalışıyoruz. Her bir aracın içerisinde en az 40 ülke var derler, GÜNSEL için 350'si Türkiye'den olmak üzere 800 tedarikçiyle birlikte çalıştığımız ancak kendi tasarladığımız bir araç." diye konuştu.

Salgın sürecini çalışma anlamında iyi değerlendirdiklerini kaydeden Günsel, 2021'in son çeyreğinde GÜNSEL'in seri üretimine başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Günsel, test sürüşleri için sarı, kırmızı ve mavi olarak 3 farklı rengi seçtiklerini belirterek, kırmızının bayrağı, sarının KKTC toprağını ve mavinin de Mavi Vatanı simgelediğini vurguladı.

GÜNSEL'in test sürüşleri, 18-21 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı'nda da yapılacak.