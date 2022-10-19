“Klazomenai Antik Kenti’nin imara açılması iyi bir şey değil”

İzmir’in Urla ilçesi İskele Mahallesi’ndeki Klazomenai Antik Kenti’ni de kapsayan alan, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2018 yılındaki kararıyla ‘1’inci derece arkeolojik SİT alanından çıkartılıp, ‘3üncü derece arkeolojik SİT alanı’ olarak tescil edildi.

Bölgeye ilişkin vatandaşların imar planı değişikliği önergesi, daha önce İzmir Büyükşehir Meclisi’nde reddedildi. Reddedilen teklif, uzun süre ihtisas komisyonlarında kaldıktan sonra ikinci kez eylül ayı meclis toplantısında yeniden gündeme geldi.

Klazomenia Kazı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Erkan Ersoy, alanın SİT derecesinin 1’inci olarak devam etmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu konudaki raporlar ilgili kurumlarda bulunuyor. Yerleşimin bu kesiminin antik dönemde mezarlık alanı işlevini taşıyor olması 3’üncü derece arkeolojik SİT alanı olmasını gerektirmiyor.

1’inci derece arkeolojik SİT alanı statüsü devam ettirilmeli, bütünlük bozulmamalıydı. Bu kararın ardından artık 3’üncü derece SİT alanı statüsüne haiz olan alanda müze uzmanlarınca yine sondaj kazıları gerçekleştirilecek ve elde edilen verilere göre de bu çalışmalar yöntem açısından pratikte doğası gereği bilimsel mahiyetteki kazılardan farklılık taşıyan, belgelemelerin, verileri kayıt altına alma, saklama koşullarının maalesef asgari standartlara ulaşamadığı bir biçimde kurtarma kazıları şeklinde yürütülecektir.

Buradaki esas sorun, alanın arkeolojik potansiyelinin göz ardı edilip yeterince irdelenmeden SİT derecesinde değişikliğe gidilmesi ve ardından da imar açılması olacak. Yapılaşmaya açılması iyi bir şey değil. Kentin diğer kesimleri için kötü bir emsal oluşturacak.” (DHA)

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