KLİMİK: Turkovac ile ilgili bilimsel verileri açıklayın

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) yerli Covid-19 aşısı Turkovac acil kullanım onayı almasını büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirterek, “Faz-III çalışma sonuçlarının bilimsel kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz” açıklaması yaptı.

KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu Turkovac acil kullanım onayı almasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Erciyes Üniversitesi tarafından ülkemizde üretilen inaktive Covid-19 aşısı (Turkovac veya ERUCOV-VAC)’nın Faz-III çalışma sonuçlarıyla acil kullanım onayı almış olmasını İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji camiası olarak büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. Bu gelişmenin ülkemizde yıllardır ihmal edilen aşı üretim kapasitesinin geliştirilmesi konusunda güçlü bir başlangıç olmasını umuyoruz” denildi.

“BİLİMSEL KAMUOYU İLE PAYLAŞIN”

Aşı üretiminde görev alan bilim insanlarını da kutlayan KLİMİK açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Daha büyük başarıların sağlanabilmesinin yolunun bilimsel işbirliği, tartışma ve katkılarla zenginleşen bilimsel üretim ortamından geçtiğinin bilinciyle Faz-III çalışma sonuçlarının bilimsel kamuoyu ile paylaşılmasını beklediğimizi bildiriyor başarılarından dolayı aşı üretiminde emeği geçen tüm bilim insanlarımızı gönülden kutluyoruz.

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