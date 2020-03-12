Klopp’ta Liverpool taraftarlarına corona tepkisi! ‘Elinizi çekin aptallar’

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool, ilk maçta 1-0 yenildiği Atletico Madrid’e uzatmalarda da 3-2 yenilerek elendi. Karşılaşma öncesi Liverpool’a destek vermek için tribünleri dolduran İngiliz taraftarlar, karşılaşma öncesi Jurgen KIopp’un sinirlerini bozdu. Beşlik çakmak için tribünden uzanan elleri gören Jurgen Klopp, corona virüsünü hatırlatarak “Ellerinizi çekin aptallar” dedi.

Now is NOT the time to be asking for high-fives, guys pic.twitter.com/UNwfQTC9oz — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2020

Maç öncesi soyunma odası koridorlarından gelen futbolculara dokunmak için tribünden sarkan taraftarlara önce güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı. Taraftarlarda futbolculara beşlik çakmalarını istemeyen güvenlik görevlileri, tribünden sarkanları geriye itti. Tam bu sırada soyunma odası tünelinde görünen Jurgen Klopp, taraftarların ellerini uzattığını görünce, küfürle karışık sert tepki gösterdi.

Jurgen Klopp, maç öncesi de Diego Simoene’nin elini sıkmazken, onun yerine rakibi ile şakalaşarak dirsek tokuşturdu. Futbolcular da corona virüsü önlemi nedeniyle maç öncesi birbirleriyle el sıkışmadı.