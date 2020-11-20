Klopp’tan düğünde corona virüsüne yakalanan Salah hakkında ilk yorum

İngiltere Premier Lig’de bu hafta Leicester City ile oynayacak olan Liverpool’da, corona virüsü testi pozitif çıkan Mohamed Salah forma giyemeyecek. Salah’ın 25 Kasım’da UEFA Şampiyonlar Ligindeki Atalanta ile yapacağı mücadelede de yer alması zor gözüküyor. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Mısır’da kardeşinin düğününe gittiği için corona virüsüne yakalanan Salah’a sahip çıktı.

Kendisinin de yaz başında bir arkadaşının doğum gününe davet edildiğini söyleyen Klopp, “Ben bu davete gitmedim. Açık alanda olmasına rağmen gelen daveti reddettim. Ancak bazı ülkelerde mahalle baskısı fazla oluyor. Kardeşin düğüne de en özel günlerinden biri… Bu nedenle düğüne gitmesini anlayabiliyorum” dedi.

Salah olmasa da sahaya 11 kişi ile çıkacaklarını ve galibiyet için oynayacaklarını belirten Alman çalıştırıcı, “İki maça da üç puan almak için çıkacağız. Salah’ın durumu iyi… Hiçbir semptom göstermiyor. Onunla her gün konuşuyorum” ifadelerini kullandı.

EFSANE İSİMDEN SERT ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Mısır futbolunun efsane isimlerinden Mido, Salah’ı kamptan ayrılarak düğüne katılmasını ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saymasını kabul edilemez olarak nitelendirmişti.

Salah’ın sorumsuzca davrandığını söyleyen Mido şu sözleri kullandı:

“Size düğünde ne olduğunu söyleyeyim. 300-400 insan onunla fotoğraf çektirdi ve onu öptü. Milli takımın iyiliğini düşünen bir oyuncuysanız bunu yapmazsınız. Salah’ın kampa katılmadan düğüne gitmesi büyük bir utanç. Geminin kaptanı böyle davranıyorsa o gemi batar…”

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