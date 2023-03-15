Kobani davası ertelendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 108 sanık hakkında çeşitli suçlardan 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680 yıl hapis cezası istendi.

İddianamede 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer aldı. Sanıkların tamamı yaşanan olayları, başlamasında ve devamında sorumlu düzeyde organize etmekle ve örgütün talimat bütünlüğü içerisinde şiddeti sokak olayları şeklinde ülke geneline yayıp terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmakla suçlandı.

TÜM SUÇLARDAN DA AYRI AYRI SORUMLU TUTULDU

Örgüt yöneticisi olmakla da suçlanan sanıklar, tüm suçlardan da ayrı ayrı sorumlu tutuldu.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen eylemlere ilişkin aralarında PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar katılmazken bazı müşteki ve sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık avukatlarına söz verdi. Söz alan sanık avukatları müvekillerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini ve bu nedenle duruşmaya katılamadıkları ileri sürdü.

AVUKATLAR, DURUŞMANIN 6 NİSAN’DAN SONRAYA ERTELENMESİNİ TALEP ETTİ

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da sanıkların suçu işlediklerine dair kuvvetli delillerin bulunması nedeniyle tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına tutuksuz sanıkların da adli kontrol şartlarının kaldırılmamasına karar verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından heyetin ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, daha önceki duruşmada deprem nedeniyle birçok sanık vekillerince dosyaya mazeret dilekçesi sunulduğunu belirtti.

Duruşmanın 6 Nisan’dan sonraki bir tarihte yapılmasına yönelik taleplerin yoğunlukla geldiğini ifade eden mahkeme başkanı, avukatların bu taleplerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildiği açıkladı. Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 12 Nisan’a erteledi. (DHA)