Kobani Davası öncesi Mithat Sancar’dan çarpıcı açıklamalar.. Erdoğan’a çok sert ‘çocuk’ tepkisi!

Mithat Sancar, HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 sanıklı Kobani davasının Ankara’da bugün yapılan dokuzuncu duruşması öncesinde açıklama yaptı.

Sancar, Kobani davasının dokuzuncu duruşması öncesinde, “Kobane kumpas davasını boşa çıkaracağız. Kapatma davasını boşa çıkaracağız. Bu rejimi, dayandığı adaletsizliklerle birlikte tarihin çöplüğüne gömecek gücümüz vardır. Yeter ki bu gücü etkili ortak mücadelenin bir kaynağı haline getirelim” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan’a da tepki gösteren Sancar, “Cumhurbaşkanı bir çocuğu, bir mitingde çıkarıp muhalefet liderlerine ‘hain’ dedirtebiliyor. Burada çocuğu istismarı söz konusu. Bu ağır bir ihlaldir, çocuk haklarına. Çocuğu dünyasına yönelik bir müdahaledir. Ama aynı zamanda iktidarın zavallılığını ortaya koymaktadır.” dedi

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