BASKETBOLUN EFSANE İSMİ… BLACK MAMBA LAKAPLI KOBE BRYANT. HER YERE HELİKOPTERİYLE GİTTİĞİ İÇİN AMERİKA'DA ÇOK SAYIDA ESPRİYE, ÇİZGİ FİLME KONU OLMUŞ. HATTA BİR TWITTER KULLANICISI TAM 8 YIL ÖNCE "KOBE HELİKOPTER KAZASINDA ÖLECEK" KEHANETİNDE BULUNMUŞTU. NE YAZIK Kİ O KEHANET GERÇEK OLDU. O VE KIZI BİR HELİKOPTER KAZASINDA CAN VERDİ. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Kobe Bryant hayatını kaybetti!