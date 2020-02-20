Kobe Bryant hayranları yanlış mezara akın ediyormuş

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve kızı Gianna’nın ‘gizli’ bir törenle ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Corona Del Mar’da bir mezarlığa defnedilmesi hem yetkililerin hem de hayranların işini zorlaştırdı.

Pacific View Mezarlığı’na giderek Bryant’a ve kızı Giana’ya saygılarını sunmak isteyen yüzlerce kişinin yanlış mezarın başında dua ettiği belirtildi. Yetkililerin açıklamasına göre bu zamana kadar mezarlığa gelen hayranlar, kasım ayında son yolculuklarına uğurlanan başka bir aileye ait mezarlığa çiçek ve hatıra eşyaları bıraktı. Bırakılan eşyalar gün sonunda düzenli olarak kaldırıldı.

Mezarlıklar Müdürlüğü’nde görevli Ashley Bunton, USA Today’ye yaptığı açıklamada, “Söz konusu mezarın Kobe ve kızına ait olmadığını doğrulayabiliriz. Nereye defnedildiklerine dair daha fazla detay paylaşamayız ancak ziyaret edilen mezarın doğru nokta olmadığını söyleyebiliriz” dedi.

Bunton, yaşanan karışıklık ve izdiham nedeniyle ek güvenlik önlemleri aldıklarını da açıkladı.

Ancak yapılan resmi açıklama herkesi ikna etmedi. Pek çok kişinin yine söz konusu mezarı ziyaret ettiği belirtildi.

26 Ocak’taki helikopter kazasında Kobe Bryant ve kızı Giana ile birlikte yedi kişi daha yaşamını yitirmişti. Kobe ve kızı Giana, ailenin isteği üzerine 7 Şubat’ta gizli bir törenle son yolculuklarına uğurlanmıştı.