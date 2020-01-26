Alaturka Online Kobe Bryant Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti Yazan: Alaturka Online - 26 Ocak 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver CALABASAS, CA – TMZ Sports’un ‘nin haberine göre Kobe Bryant Los Angeles’ın Calabasas bölgesinde gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre helikopter içinde Kobe dahil bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Kobe evli ve 4 kız çocuk babasıydı Ayrintilar birazdan…