Kobe Bryant Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

Yazan:
Alaturka Online
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CALABASAS, CA – TMZ Sports’un ‘nin haberine göre Kobe Bryant Los Angeles’ın Calabasas bölgesinde gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre helikopter içinde Kobe dahil bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

41 yaşındaki Kobe evli ve 4 kız çocuk babasıydı

 

Ayrintilar birazdan…

 

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