Kobe Bryant kariyerinin başladığı Staples Center önünde anıldı

Dün akşam, dünyayı şoka uğratan Kobe Bryant’ın ölüm haberinin ardından, basketbolcunun hayranları, soluğu Bryant’ın efsaneleştiği Staples Center’da aldı. O anlarda ise içerde 62. Grammy Ödül Töreni vardı ve ünlü isimler de bu tesadüf karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi…

Geçirdiği helikopter kazası sonucu 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant, Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlenen 62. Grammy Ödülleri töreninde anıldı.

Ne tesadüftür ki, dün akşam böylesine önemli bir törene ev sahipliği yapan spor salonu, geçmişte de Kobe Bryant’ın efsaneleşmesine tanıklık etmişti. Los Angeles Lakers maçlarının oynandığı salonda, Alicia Keys başta olmak üzere, salonu dolduran herkes, Bryant için saygı duruşunda bulundu.



Dışarda insanlar salonun önüne çiçekler koyarken, içerde ise Alicia Keys bir konuşma yaptı ve “Los Angeles, Amerika ve dünya bir kahramanı kaybetti. Şu anda Kobe ve kızı Gianna ruhlarımızda, kalplerimizde, dualardalar ve bu binadalar…” Keys konuşma ardından ise herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.