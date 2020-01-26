Kobe Bryant Öldü

Haberi ilk eğlence dünyasından haberleriyle bilinen TMZ duyurdu.
Daha sonra haber kanalları da haberi doğruladı.
NBA’in eski ünlü basketbolcusu, Los Angeles Lakers’ın efsanevi oyuncusu Kobe Bryant’ın Clifornia’da helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Helikoperin Bryant’a ait olduğu kaydedildi.
Kazanın Los Angeles’ın 65 km kuzeybatısında Calabasas’ta gerçekleştiği açıklandı.
TMZ’nin haberine göre kaza Pazar sabah saatlerinde gerçekleşti.
Kazada Kobe Bryant’la birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Basketbol oyunculuğu döneminde birçok ödül kazanan Bryant Los Angeles’ta 20 sezon boyunca oynamıştı.
Bryant, Los Angeles’ta 5 NBA şampiyonluğu yaşamış 18 kez All-Star kadrosuna seçilmişti.
Kobe Bryant 41 yaşındaydı.