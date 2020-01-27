Kobe Bryant ve kızı Gigi: NBA efsanesi ve geleceğin yıldızı

Trajik helikopter kazasında birlikte yaşamını yitiren Kobe Bryant ile onu takip ederek basketbolu seçen kızı Gianna Maria’nın (Gigi) ilişkisi dünyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Sık sık birlikte NBA maçlarına giden baba-kız, Gianna’nın profesyonel olarak basketbol oynamaya başlamasıyla aynı zamanda antrenör-oyuncu oldu.

Genç yaşına rağmen yeteneğiyle dikkat çeken Gianna, basketbolda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu. Kızının yeteneğini fark eden Kobe Bryant’ın onu anlattığı bir video ise sosyal medyaya damga vurdu.

Jimmy Kimmel’in Ekim 2018’de yayınlanan televizyon şovuna konuk olan Kobe Bryant, “Sence kızın WNBA’de (ABD Kadın Basketbol Ligi) oynamak isteyecek mi?” sorusu karşısında şu ifadeleri kullanıyordu; “Kesinlikle isteyecek. Bu çocuk çok iyi adamım. Sokağa çıktığımızda başımıza gelen en iyi şey, hayranlarım yanıma gelip ‘Bir oğlun olmalı adamım, bir oğlun… Birinin senin emanetini, efsaneni taşıması gerekir’ dediklerinde kızım, ‘Hey, o iş bende, ben taşıyorum’ diyor. Ben de ona ‘Haklısın, sen taşıyorsun, Bu genlerinde var’ diyorum.”

NBA yıldızı değil ‘kızının koçu’

Baba-kızın birlikte basketbol oynadığı videolar da sosyal medyada çok sayıda paylaşıldı.

Başarılarla dolu 20 yıllık NBA kariyerini 2016’da noktalayan Kobe Bryant, bu tarihten itibaren kızı Gigi’nin okul takımında koçluk yapıyordu. Kobe, bir röportajında emekliliğin ardından basketbol sevgisini kızıyla yeniden keşfettiğini söylüyordu. Kobe, kızının sahadaki performansı sık sık sosyal medya hesaplarından da paylaşıyordu.

Basketbol dünyasının efsane isimlerinden ‘Siyah Mamba’ lakaplı Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Maria, Los Angeles’ın Calabasas şehrinde pazar sabahı yerel saatle 10.00 sıralarında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Kobe Bryant ve Gianna’nın bir basketbol turnuvasına katılmak için helikoptere bindikleri belirtiliyordu. Gianna’nın forma giyeceği, babasının da koçluk yapacağı aktarılıyordu.