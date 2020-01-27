Kobe Bryant’ın 24 numaralı formasını Dallas Mavericks de emekli etti!

NBA’de artık sadece Kobe Bryant’ın 24 numaralı formasını emekli eden tek takım Los Angeles Lakers değil. Trajik kaza sonrasında hayatını kaybeden Kobe Bryant’ın 24 formalı forması, bir diğer NBA takımı Dallas Mavericks tarafından emekli edildi.

Kulübün sahibi Mark Cuban, yaptığı açıklamada, “Kobe’nin bıraktığı miras, basketbolun ötesinde. Organizasyon olarak, bundan böyle 24 numaralı formayı hiçbir oyuncumuza vermeme kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Kobe Bryant, NBA’de iki forması da emekli edilen ilk ve tek basketbolcu. Lakers, efsane oyuncunun 8 ve 24 numaralı formalarını emekli edip Staples Center kirişlerine asmıştı.