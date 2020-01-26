Kobe Bryant’ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk kareler geldi

Dünya, NBA ve Los Angeles Lakers’ın efsane ismi Kobe Bryant, helikopter kazasında hayata gözlerini yumdu. Kalifornia’da bir tepeye çarparak alev alan helikopter bulunan Kobe Bryant, kurtulmayı başaramadı. Kobe Bryant’ın hayatını kaybettiği kaza bölgesinden ilk fotoğraflar gelmeye başladı.
Kobe Bryant’ın Los Angeles Lakers maçının dönüşünde kendine ait Sikorsky S-76 tipi helikopteriyle geçirdiği kazanın gerçekleştiği bölgeye itfaiye ekiplerinin geldiği gözlendi. Ancak itfaiye ekipleri, alev alan helikopterden kimsenin kurtulmadığını belirtti.
Kobe Bryant’ın yıllardır kullandığı helikopterin, sis nedeniyle önündeki tepeyi göremeyerek çakıldığı ve sonrasında alev aldığı belirtildi. Kobe Bryant ile birlikte helikopterde bulunan 4 kişinin daha hayatlarını kaybettiği duyuruldu. (SKOR)