Kobe Bryant’ın helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce Twitter’da yazdı!

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, California’da yaşanan bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. NBA tarihinin efsane isimlerinden biri olan 41 yaşındaki Kobe Bryant ABD’ye göre sabah saatlerinde Los Angeles Lakers maçının dönüşünde kendine ait Sikorsky S-76 tipi helikopteriyle geçirdiği kazada kurtulamadı.

4 yakınıyla Laker maçından dönen efsane ismin helikopteri sis nedeniyle Calabasas yakınlarında bir tepeye çarpıp yere çakıldı ve alev aldı. Yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını ve Kobe Bryant’ın da yolcular arasında bulunduğunu doğruladı.

Tüm dünyanın büyük bir üzüntüyle karşıladığı ölüm haberinin ardından sosyal medyada ortaya çıkan bir paylaşım dünya gündemine oturdu. ‘dotNoso’ isimli bir twitter kullanıcısının 13 Kasım 2012 tarihinde yaptığı paylaşımda Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazması herkesi şoke etti.

Kobe’nin 8 yıl sonra gerçekten bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi paylaşımın binlerce etkileşim almasına neden oldu. Yaşananlar sosyal medyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı ve böyle bir olayın 8 yıl önce bilinmesi bir çok soru işaretine neden oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM!

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash

— .Noso (@dotNoso) November 13, 2012