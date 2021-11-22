Koç Holding’ten Yapı Kredi payları için SPK’ya başvuru

İtalyan UniCredit’in Yapı Kredi’deki yüzde 18 payını Koç Holding’e satma kararının ardından; Koç Holding, Yapı Kredi payları için SPK’ya zorunlu pay alım teklifi başvurusu yaptı.

İtalyan UniCredit’in Yapı Kredi’deki yüzde 18 payını Koç Holding’e satma kararının ardından; holding Yapı Kredi payları için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) zorunlu pay alım teklifi başvurusu yaptı.

Açıklama cuma akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapıldı.

UniCredit’in Yapı Kredi’deki yüzde 20 payının tamamını satma kararı ve yüzde 18 payın da Koç Holding tarafından 3.5 milyar liraya alınacağı kasım başında açıklanmıştı.

HİSSE SATMAYA BAŞLAMIŞTI

Koç Holding’in Yapı Kredi sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı yüzde 50 eşiğini aşacak olması nedeniyle Koç Holding için Yapı Kredi’nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğuyor.

Yapı Kredi’deki payını Koç Holding’e devredip çekileceğini açıklayan UniCredit, geçen hafta Koç Holding tarafından alınmayan yüzde 2’lik payını borsada satmaya başlamıştı. (REUTERS)



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