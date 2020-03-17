Koca: 1 Ölü 98 Vaka ! Türkiye’de son Corona Virüs Durumu

Corona virüsüyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastanın hayatını kaybettiğini söyledi. Hastanın 89 yaşında olduğunu ifade eden Bakan Koca, hastanın virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldığı bilgisini paylaştı. Bakan Koca, toplam hasta sayısının da 98 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca’dan Corona virüsü açıklaması: İlk ölüm gerçekleşti Bakan Koca’dan Corona virüsü açıklaması: İlk ölüm gerçekleşti Posted by Alaturka Online on Tuesday, March 17, 2020

Bakan Koca, şunları söyledi:

* Coronayı pandemi senaryosu ile değerlendirdik.

* 7 gün önce geç saatlerdeki basın toplantısında ilk vakayı bildirmiştik.

* Virüs solunum yolu ile bulaşıyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Virüs farklı yaş guruplarına etkili.

* Yetişkinlerde sonuç değişebiliyor. Hastalıkta ölüm oranı sanılanın altındadır. Yaşlılar yüksek risk gurubundadır.

* Savunma sistemi zayıf yaşlılarımız dikkatli olmalı.

* Özel bir durum nedeniyle toplandık. Bu gece bütün halkımızı üzen bir haber veriyoruz.

* Corona virüsü ile mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.

* Ölen hasta 89 yaşında Çin temaslı.