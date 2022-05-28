Kocaeli Barosu’ndan yasaklara tepki: “Endişe ile gözlemliyoruz…”

Kocaeli’de AKP’li Derince Belediyesi’nin Aynur Doğan konserinin iptal edilmesinin ardından sanatçı Doğan’ın Bursa’da 31 Mayıs’ta vereceği açık hava konseri de iptal edildi. Konserlerin yetkili makamlarca iptal edilmesini eleştiren Kocaeli Barosu, “Özellikle kadın sanatçıların giyim, yaşam tarzı ve siyasi görüş tercihleri nedeniyle sanatsal etkinliklerinin yasaklanmasını endişe ile gözlemliyoruz” açıklamasında bulundu.

Halil ATAŞ

Kocaeli Barosu, yetkili makamlarca kadın şarkıcıların siyasi görüş tercihleri nedeniyle konserlerinin yasaklanmasını eleştirdi.

“ENDİŞE İLE GÖZLEMLİYORUZ”

Şarkıcı Aynur Doğan’ın Kocaeli ve Bursa konserlerinin iptal edilmesinin ardından açıklama yayımlayan Kocaeli Barosu, “Özellikle kadın sanatçıların giyim, yaşam tarzı ve siyasi görüş tercihleri nedeniyle bazı küçük topluluklarca hedef gösterildikten sonra sanatsal etkinliklerinin yetkili makamlarca yasaklanmasının planlı ve örgütlü bir şekilde uygulandığını ve bu uygulamanın giderek yaygınlaştığını endişe ile gözlemliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“SADECE SANATÇILARA DEĞİL, TÜM KADINLARA YÖNELİK BASKI ÖZELLİĞİ TAŞIMAKTA”

Baro’dan yapılan açıklamada şöyle denildi;

*Anayasamıza göre kadınlar diledikleri gibi giyinme, yaşama, mesleklerini icra etme ve görüşlerini ifade etme hakkına sahiptir.

*Kadın sanatçılarımızın hedef gösterilmesi; mesleklerini icra etmelerinin yasaklanması sadece sanatçılara değil tüm kadınlara yönelik bir baskı özelliğini taşımaktadır.

*Bu yolla kadınlar ve toplum sindirilmeye çalışılmaktadır. Yetkilileri Anayasamıza ve yasalara aykırı olarak sanatçıların sanat etkinliklerini yasaklamaya son vermeye çağırıyoruz!

*Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak eşit yurttaşlar olduğumuzun bilinci ile Anayasal haklarımızın savunucusu olmaya devam edeceğiz. Baskı ve sindirmelere boyun eğmeyeceğiz. Karanlığa izin vermeyeceğiz!

ETKİNLİK YASAĞI GETİRİLDİ

Sanatçı Aynur Doğan’ın 31 Mayıs’ta Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştireceği konseri Valiliğin 7 gün süreyle kentte etkinlik yasağı getirmesi üzerine organizasyon şirketi tarafından iptal edilmişti.

Bursa Valiliği’nin etkinlik yasağı kararında şöyle denildi;

*PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından teröristbaşı Abdullah ÖCALAN’a uygulanan sözde tecridi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından düzenlenen sınır ötesi operasyonları protesto etmek amacıyla bazı illerimizde yasadışı gösteriler düzenlenerek suç unsuru sloganlar atıldığı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet edildiği görülmüş olup, ilimizde de bu tür yasadışı eylemlerin düzenlenebileceği, provakatif grup, oluşum ve şahıslar tarafından eylem/etkinliklerin sabote edilerek, güvenlik güçleri ile vatandaşları karşı karşıya getirmeyi amaçlayan yasadışı eylemlerin yaşanabileceği, bu sebeplerden huzur ortamının, kamu düzeninin ve genel asayişin sekteye uğrayabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir.

NE OLMUŞTU?

AKP’li Derince Belediyesi, Aynur Doğan’ın planlanan konserini iptal ettiğini duyurmasının ardından AKP’li belediyenin kararına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara” açıklamasını yapmıştı. Aynur Doğan, sosyal medyadan hedef gösterilmişti.

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