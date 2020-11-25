Kocaeli Jandarma Komutanlığı şiddete “dur” demek için video gönderecek

KOCAELİ (AA) – Kocaeli Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk alanındaki 258 mahallede kadınlara, Kadın Destek (KADES) uygulaması tanıtım videosu gönderilerek şiddet konusunda bilgilendirme yapılacak.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince yürütülen "Korkma, Sinme 'Şiddete Dur' de" projesinin vatandaşlara ulaşmaya devam ettiği bildirildi.

Pandemi süreci sebebiyle vatandaşlarla buluşmalara ara verildiği, projenin dijital ortama taşındığı aktarılan açıklamada, ilk paylaşımın 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde 258 mahallede ikamet eden kadınlara KADES tanıtım videosu gönderilerek bilgilendirme yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, ilerleyen tarihlerde aile içi şiddetle mücadele ve çocuk istismarının önlenmesi konularında hazırlanan bilgilendirme videolarının da vatandaşlara ulaştırılacağı bilgisi yer aldı.

Tanıtım videosunda, "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bu bilgilendirme mesajı Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca gönderilmiştir. Unutmayın, şiddete 'dur' demek hepimizin elinde, korkma, sinme şiddete 'dur' de. Jandarma her zaman ve her yerde hizmetinizde." ifadelerinin yer alacağı belirtildi.