Kocaeli Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Kocaeli seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Kocaeli’nin 12 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 1.514.834 seçmen sayısı bulunuyor.
Kocaeli Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
Önceki (2018) seçimde Kocaeli’de ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%48,2
|2018
|CHP
|%20,1
|2018
|İYİ Parti
|%10,3
|2018
|MHP
|%11,3
|2018
İstanbul Seçim Sonuçları 2023
Ankara Seçim Sonuçları 2023
İzmir Seçim Sonuçları 2023
Chp Seçim Sonuçları 2023
Akp Seçim Sonuçları 2023
Mhp Seçim Sonuçları 2023
İyi Parti Seçim Sonuçları 2023
Ysp Seçim Sonuçları 2023