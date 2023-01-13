Kocaeli Üniversitesi’nde eşinin kısım lideri olduğu fakülteye dekan oldu

Kocaeli Üniversitesi’nin Aralık 2021 tarihinde açtığı Ziraat Fakültesi Profesörlük Kadrosu ilanında başvurusu kabul edilen Doç. Dr. Mehmet Ufuk Kasım, profesör unvanı aldıktan birkaç ay sonra Ziraat Fakültesi’ne dekan oldu. Dekan Kasım’ın, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rezzan Kasım’ın eşi olduğu öğrenildi.

Kocaeli Üniversitesi gündemden bir türlü düşmüyor. Aralık 2021 tarihinde açılan Ziraat Fakültesi profesörlük Kadrosu ilanında başvurusu kabul edilen Doç. Dr. Mehmet Ufuk Kasım, profesör ünvanı aldıktan birkaç ay sonra Ziraat Fakültesi’ne dekan oldu. Dekan Kasım’ın, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rezzan Kasım’ın eşi olduğu öğrenildi. Dekan Kasım’ın profesör kadrosu ilanında diğer adaydan düşük puana sahip olduğu görüldü.

DEVİR TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ziraat Fakültesi’nden yapılan duyuruda, “Fakültemiz Dekanı olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Ufuk Kasım, gerçekleştirilen devir teslim töreniyle beraber görevi Prof. Dr. Nilgün Fığlalı’dan devraldı” denildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medyadan eşi Prof. Dr. Mehmet Ufuk Kasım’ı kutlayan Prof. Dr. Rezzan Kasım paylaşımında, “Fakültemizde dekanlık devir teslimi yapıldı. Yeni dekanımız sevgili eşim Prof. Dr. M. Ufuk Kasım’ı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

ÖNCE RET, SONRA KABUL

Kocaeli Üniversitesi’nin Aralık 2021 tarihinde açtığı Ziraat Fakültesi profesörlük kadrosu ilanına ÖSYM eski Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün kardeşi Doç. Dr. Ahmet Aygün’ün de başvurduğu, ‘doçent ünvanı aldıktan sonra en az 2 SCI/E yayında başlıca yazar olma şartı’ sağlamadığı gerekçesiyle başvurusu önce reddedildiği, ardından ise jet hızıyla kabul edildiği belgeleriyle ortaya çıkmıştı.

MÜLAKATTA SUFLE

Son olarak da, Kocaeli Üniversitesi’nde görevde yükselme sınavında düşük puan alan adaylardan bazılarına sözlü mülakatta sufle verilerek destek olunduğu iddia edilmişti. Sınavda yüksek puan alan ve mülakatta elenen bir kişi Rektör Sadettin Hülagü’nün Twitter sayfasında o iddiayı doğrulayan bir video paylaşmış, heyetin bir adaya cevaplarda sufle verdiği görülmüştü.