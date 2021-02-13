Kocaeli'de 14 yıldır kayıp olan 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 14 yıldır aranan 2 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gölcük'te yaşayan ve aralarında akrabalık bulunmayan Mahmut Şahin (23) ve Nihat Şahin'in (30) 2007 yılında ortadan kaybolması üzerine aileleri tarafından kayıp başvurusu yapıldı.

Ekiplerce yapılan araştırma ve aramalarda kayıp kişilerle ilgili herhangi bir bilgi ve bulguya ulaşılamadı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Mahmut ve Nihat Şahin'in dosyaları yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Çalışmalar kapsamında binlerce telefon kaydını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili oldukları değerlendirilen 4 şüpheliyi tespit etti.

Zanlılardan birinin yurt dışında, diğerinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi, S.T. (38) ve A.Y. (51) gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde cinayetleri itiraf eden şüphelilerin, Nihat Şahin'in cesedini Gölcük'ün Nüzhetiye Mahallesi, Mahmut Şahin'in cesedini de İznik yolu Döşeme mevkisine gömdüklerini söyledikleri öğrenildi.

İşlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlıların belirttiği noktalarda yapılan aramalarda Nihat Şahin'in cesedi bulundu, Mahmut Şahin'in cesedinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar sırasında 2008 yılında aynı bölgede kimliği teşhis edilemeyen ceset bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, cesedin Mahmut Şahin'e ait olabileceğini değerlendirerek inceleme başlattı.