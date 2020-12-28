Kocaeli'de 8 yaşındaki Ecrin biriktirdiği harçlıklarla sokak hayvanlarına mama aldı

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Ecrin Defne Kızıltaş, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları doğum gününde sokak hayvanları için harcadı.

Sultan Orhan Mahallesi'nde yaşayan Ecrin, pandemi döneminde aç kalan sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Ailesinin de desteğiyle kumbarasında bir miktar para biriktiren Ecrin, doğum gününde aynı mahallede bulunan veteriner kliniğine gitti.

Bu paralarla 1 çuval mama alan Ecrin'e, veteriner hekim Basri Öz de duyarlılığından dolayı 1 çuval mama hediye etti.

Ailesiyle Gebze'nin merkeze uzak mahallelerine giden Ecrin, yaklaşık 100 sokak hayvanına mama bıraktı.

– "Harçlıklarımı onlara mama almak için biriktirdim"

Salgın döneminde aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek alabilmek için harçlıklarını biriktirdiğini anlatan Kızıltaş, "Evimizin penceresinden baktığımda sokak hayvanlarının aç kaldığını görüyordum. Onların bu durumuna çok üzüldüm ve harçlıklarımı onlara mama almak için biriktirdim. Doğum günümde de onlara dağıtmak istedim." diye konuştu.

Veteriner kliniği sahibi Öz de Ecrin'in sokak hayvanları konusundaki duyarlılığı karşısında duygulandığını ifade ederek, yaşı küçük olmasına rağmen gösterdiği duyarlılık ve attığı adımın güzel olduğunu kaydetti.

Bu davranışın herkese örnek olacağını dile getiren Öz, sokak hayvanlarına sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.