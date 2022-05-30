Kocaeli’de aile faciası: 2 ölü

Kocaeli’de boşanma aşamasında olan şahıs, karısını öldürüp, intihar etti. Şahıs kızını da silahla vurdu. Yaralanan kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli‘nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Sezer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Boşanma aşamasında olan Turan Karslı ile karısı Güler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada koca, karısına ve kızına kurşun yağdırdı.

Şahsın karısı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ise evin balkonundan yaralı olarak aşağıya atladı. Daha sonra Turan Karslı aynı silahla kendini vurdu.

Sesleri duyan komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Evde biri 3 aylık diğeri de 4 yaşında 2 çocuğun olduğu öğrenildi. (İHA)

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