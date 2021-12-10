Kocaeli’de halk ekmek kararı: Gramajı düşürüldü, fiyatı değişti

Kocaeli’de ekmeğe gelen zammın ardından halk ekmekle ilgili yeni karar alındı. 2.40 TL’den satılan 350 gram ekmek 250 grama düşürüldü, fiyatı ise 2,25 TL oldu.

Halil ATAŞ

Kocaeli‘de geçtiğimiz hafta ekmeğe zam gelmiş, 250 gram ekmek 3 TL’ye yükseltilmişti. Ekmeğe gelen zammın ardından şimdi de halk ekmekle ilgili yeni karar alındı. 2.40 TL’den satılan 350 gram ekmek 250 grama düşürüldü, fiyatı ise 2,25 TL olarak belirlendi. Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, gelen zammın yarından itibaren geçerli olacağını açıkladı.

“EKONOMİK YÖNDEN İYİ DEĞİLİZ”

Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Girdilerimizi artmasından dolayı halk ekmek yarından itibaren 250 gram 2.25 liradan satışa başlayacak. Ekonomik yönden iyi değiliz. Sıkıntılı süreç devam ediyor. Sürekli zam geliyor. Devletin bir çalışması var. Un fiyatlarını 200-250 TL bandına çekerlerse biz de ille de zam yapalım demiyoruz. Fırsatçı bir sektör değiliz. Girdilerimize aşırı artış olduğundan dolayı artış yapıyoruz. Bizim beklentimiz fiyatların geri çekilmesi. Devletimizin de çalışması var” dedi.

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