Kocaeli'de kaybolan çobanı öldürdüğü iddia edilen sanığın müebbet hapsi istendi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'de 5 yıl önce kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan çobanı öldürdüğü öne sürülen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Şehmus A. ve Mustafa Z. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Şehmus A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, diğer sanığın ise "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gözetilerek beraatine karar verilmesini talep etti.

Maktulün ağabeyi Mirza Mehmet Çelikdede, olayı sanıkların gerçekleştirdiğini, asıl tasarlayanın Mustafa Z. olduğunu öne sürerek, sanıklara en ağır cezanın verilmesini istedi.

Tekrar söz verilen sanık Şehmus A, "Burhan'ı ben öldürmedim, kendisini öldürmem için bir neden yok. Hazırlık aşamasında cinayeti kabul etmem, o anki psikolojik durumumdan kaynaklıdır. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık avukatı ise mütalaaya iştirak etmediklerini, müvekkilinin suçu işlediğine yönelik delil bulunmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Sanık Mustafa Z. ise mahkeme başkanının HTS raporunda maktulün yakınında görüldüğünü hatırlatması üzerine, 2012'de Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesine kayıt yaptırdığını, 2017'ye kadar bitiremediğini, fakülteye gidiş güzergahının maktulün bulunduğu yere yakın olmasından kaynaklı kayıtta yer almış olabileceğini kaydetti.

Mustafa Z, heyet başkanına "Kent merkezinde işlek bir yer, adliyeye de yakın. Sizin bile kaydınız çıkar. Maktulü tanımıyorum, yüzünü bile görmedim." ifadesini kullandı.

Avukatı da mütalaanın müvekkili lehine olduğunu, atılı suçu işlediğine dair somut delil bulunmadığını dile getirerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

– Olay

Çayırova ilçesinde 2018'de öldürdüğü kuzeni Yusuf A'yı ormanlık alana gömdüğü ve 3 gün sonra cesedin yerini gösterdiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus A'nın, yanında çobanlık yapan ve 2016'de kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Burhan Çelikdede'yi de öldürmüş olabileceğini iddia edilerek hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Şehmus A, savcılıkta verdiği ifadesinde Çelikdede'yi öldürdüğünü kabul etmişti.