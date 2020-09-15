Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 286 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 286 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1201 iş yeri denetlendi, 22 bin 280 kişi sorgulandı.

Denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 19, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 ve maske takmayan 264 kişi olmak üzere 286 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 53 kişi de yakalandı.