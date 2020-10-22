Kocaeli'de mobilya atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, mobilya atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'ndeki binanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde, sobaya atılan tahta parçaları ve talaşın tutuşmasıyla yükselen alevler mobilyalara sıçradı.
Oluşan yoğun duman nedeniyle binanın ikinci katında bulunan bir kadın mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları balkondaki Zeliha Çiçek'i aşağı indirdi.
Sağlık personeli, dumandan etkilenen astım hastası Çiçek'e ambulansta müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.