Kocaeli'de PCR testi yapılmaya başlandı

KOCAELİ (AA) – Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Üniversitesinin geçen haftadan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında kullanılan Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) testini yapmaya başladığını bildirdi.

Kocaeli'de, İl Pandemi Kurulunun 2'nci toplantısı Vali Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasının kısıtlandığı 22 Mart'tan itibaren 2 bin 644 kişinin dışarı çıktığı için ikaz edildiğini, bunlardan 113'üne idari para cezası uygulandığını belirtti.

Kocaeli'de kamu çalışanlarının yüzde 9,8'inin idari izinli sayıldığını ve yüzde 17'sine denk gelen 12 bin 602 personelin de esnek çalışma modelinden yararlandığını aktaran Hüseyin Aksoy, "İstirahat yerlerine yönelik olarak kapatılan yerlerimizin toplam sayısı 6 bin 546, uyarıya rağmen yasağa uymayan ve bunlardan hakkında işlem yapılan 55 işletmeye de gerekli cezai işlem uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

– "Vefa Destek Grupları 29 bin talebi yerine getirdi"

Aksoy, Vefa Destek Gruplarının vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü de anlatarak, şunları söyledi:

"Uygulamaya geçildiği 22 Mart'tan bu yana 29 bin 262 talep yerine getirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından evde sağlık hizmeti, Büyükşehir Belediyemiz tarafından da evde bakım hizmeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından birtakım sosyal hizmetler de vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam ediyor. Fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili 1395 denetim yapıldı ve 41 işletmeye de idari para cezası uygulandı."

Trafik kontrollerine ilişkin de bilgi paylaşan Vali Aksoy, şehir giriş ve çıkışlarının kontrol edilmeye başlandığı 29 Mart'tan itibaren Kocaeli genelinde toplamda 173 bin 392 araç ve 401 bin kişinin kontrol edildiğini, seyahatlerle ilgili Kocaeli genelinde kaymakamlıklara 2 bin 619 talep geldiğini, bunlardan 530'unun uygun görülerek izin haline dönüştürüldüğünü bildirdi.

Aksoy, karantina için ilk grupta 859, ikinci grupta ise 36 olmak üzere toplam 895 kişinin Kocaeli'ye getirildiğini aktararak, "Yurt dışından gelen vatandaşların karantina süresi doldu. Türkiye genelinde 67 ili kapsayacak şekilde bunların tahliyesi, illerine gönderilmesi işlemleri gerçekleştirildi. İllerine gönderilmesi işlemi AFAD Başkanlığımızca, İstanbul'a, Harem'e ve özellikle havalimanına gitme konusu da Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

– "Testlerimizi artık Ankara'ya göndermiyoruz"

Kocaeli Üniversitesinin geçen haftadan itibaren PCR testini yapmaya başladığını dile getiren Hüseyin Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu çok ciddi bir katkı sağladı. Halk Sağlığı Laboratuvarı da bu konuda hizmet vermeye başladı. Kocaeli'de yapacağımız testlerimizi artık Ankara'ya göndermiyoruz. Bu da bizim daha fazla test yapma imkanımızı ortaya koyacak ve daha hızlı bir şekilde testlerimizin sonuçlarına ulaşma olanağı sağlayacak."

Toplantıda ayrıca, koronavirüsle mücadelede gelecek dönemde yapılması gereken çalışmalar konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal ile diğer üyelerin görüş ve önerileri alınarak, değerlendirmeler yapıldı.