Kocaeli’nde 15 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde polis ekipleri tarafından bir imalathaneye düzenlenen operasyonda tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi.

15 TON 1200 ŞİŞE

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir imalathanede kaçak etil alkol üretildiği bilgisine ulaşan Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, imalathanedeki bir tank içerisinden 15 ton, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 1200 şişe etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü: “Konu ile ilgili 1 şahıs hakkında 4733 SKM suçundan gerekli adli işlemler yapılmaktadır. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.” açıklamalarında bulundu.