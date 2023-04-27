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27 Nisan 2023
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Kocaeli’nde iğrenç olay! Cezası belli oldu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Olay, 6 Ağustos 2020’de Kandıra ilçesi Kocakaymaz Mahallesi Çal mevkisinde meydana geldi. Fatoş A. (37), sokakta beslediği yavrusu da bulunan çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiğinde, Maksut K.’nin hayvanı ağaca bağlayıp cinsel saldırıda bulunduğunu gördü.

ÇIĞLIK ATTI

Fatoş K., “Ne yapıyorsun sen burada?” diye çığlık atınca, Maksut K. toparlanıp pantolonunu giydi, iç çamaşırı elinde kaldı. Maksut K.’nin eline geçirdiği taşları attığı Fatoş A., ‘İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar’ diye bağırdı.

Yardıma gelen kişi, Maksut K.’yi yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.’yi gözaltına aldı. Maksut K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEZASI BELLİ OLDU

Maksut K. hakkında Kandıra Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada karar çıktı. Avukat ve bazı hayvan derneklerinin de katıldığı duruşmada Maksut K., ‘Hayasızca hareket’ suçundan 5 ay hapis ve 600 TL idari para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. (DHA)

Alaturka Online
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