Kocaman dönemi sona erdi – Tele1 Spor (9 Şubat 2020)





Süper lig kulüplerine meydan okuyan Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e İstanbul ve Anadolu kulüplerinden tepki sesleri yükseliyor. Sivas’tan Kemal Çağlayan, Ankara’dan Hasan Otkun, Trabzon'dan Kâmil Anahar, Gaziantep'ten Ökkeş Ozeksi, İzmir’den Yücel Çağatay ile Kayseri'den Ferit İnan, Antalya’dan Sancar Bıçıkcı Ve Konya’dan Recep Çelik, kulüplerinin son durumu hakkında bilgi vererek Turgut Koloğlugil’in sorularını yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:

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