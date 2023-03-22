Kocası vatandaşın arazisine el koydu vekil eşi savundu!

AKP milletvekilleri, yeni kurulacak ya da genişleyecek OSB’lerin yargı ve vatandaş engeline takılmasını önlemek için TBMM’ye yasa teklifi getirdi. Sanayi Komisyonunda kabul edilen teklif yasalaşırsa halkın büyük mücadele ve eylemlerle adalet önünde kurtardığı meralarla özel arsa ve araziler OSB’ye dönüşecek. AKP Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık’ın eşi Osman Kıvırcık, başkanlığını yaptığı Muradiye Organize Sanayi Bölgesini (OSB) büyütmek için çok sayıda vatandaşın sahibi olduğu araziyi OSB’ye katmış, mağdur olan vatandaşlar dava açmıştı.

Osman Kıvırcık

CHP’DEN İTİRAZ GELDİ

Amasya Taşova’daki Çambükü köyü sakinleri de köy merasını kurtarmak için yargıya başvurmuş, mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Yasa teklifi komisyonda görüşülürken AKP’li Kıvırcık, “Orada yüzlerce kişinin istihdam edilip binlerce haneye sıcak para akışı olacak işletmelerin kurulması temennisiyle bu karların alındığını biliyoruz” dedi. Bu sözlere CHP’li Tacettin Bayır, “Başka arazi mi kalmadı ki OSB tarım arazisine yapılıyor” yanıtını verdi.

Semra Kaplan Kıvırcık

MECLİS’TE AİLE İTTİFAKI

AKP’li Semra Kaplan Kıvırcık, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı yapan eşi Osman Kıvırcık’ın mahkemelik olduğu bir konuyu Meclis’e taşıması etik bulunmadı.