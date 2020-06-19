Kocasından şiddet gören kadın pencereden atladı!

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ercan U., eşi Vesile U.’yu darp etmeye başladı. Ercan U., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini bıçaklamaya çalışınca, talihsiz kadın canını kurtarmak için birinci kattaki evin penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı.

Ercan U. ise kendisini eve kilitleyerek evdeki eşyaları kırmaya ve kendisine zarar vermeye başladı.

POLİS KAPIYI KIRARAK EVE GİRDİ

Sesleri duyarak dışarı çıkan komşuları ise Vesile U.’nun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralı kadının ayağında ve kolunda kırıklar olduğu öğrenildi.

İKNA OLMADI, POLİS KAPIYI KIRDI

Polis ekipleri de kendisini eve kilitleyip eşyaları kıran Ercan U.’yu uzun uğraşlara rağmen sakinleştiremedi.

Bunun üzerine evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, eşyaları kırarken kendisine de zarar veren ve bitkin düşen Ercan U.’yu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan Ercan U. da hastaneye kaldırıldı. (DHA)