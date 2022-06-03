Kocasını sevgilisiyle öldürüp çöp diye kapı önüne bırakmıştı… Cezası belli oldu

Diyarbakır’da gönül ilişkisi yaşadığı sevgilisini eve alan ancak bir süre sonra eve gelen kocasına yakalanınca sevgilisiyle birlikte kocasını öldürüp kolileyip çöp diye kapı önüne bırakan H.Ü ile sevgilisi V. Ö.’ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandı.

Özgür CEBE

Diyarbakır‘ın Kayapınar ilçesinde eve aldığı sevgilisiyle bir olup kocası RÜ’yü öldüren H.Ü (55) ile sevgilisi V.Ö’nün ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı dava Yargıtay tarafından incelendi.

Yargıtay, sanık H.Ü’nün eşi evde olmadığı zamanlarda sevgilisini eve aldığını itiraf ettiğini, hatta eşinden boşanıp V.Ö ile evlenmek istediğini, ancak V.Ö’nün yasak ilişki yaşamayı tercih ettiğini belirtti.

Olay günü maktul R.Ü’nün evden çıkmasından hemen sonra V.Ö’nün eve geldiği, durumdan şüphelenen maktulün eve geri geldiği, kapıyı açmak istediği, ancak eşinin kilitlemesi nedeniyle kapıyı açamayınca zile bastığını kaydetti.

Yargıtay, kadının kapıyı açmasıyla maktulün sigara kokusu aldığını, eşinin sigara içmediğini bildiği için evde başkası olduğundan şüphelenip odaları aradığı sırada banyoda eşinin sevgilisi V.Ö ile karşılaştığı ve boğuşma sırasında V.Ö’nün karnından aldığı bıçak darbesiyle yaralandığını gören H.Ü’nün yere düşen bıçağı alıp kocasının boynuna sapladığı kaydedildi.

CESEDİ ÇÖP DİYE ATIP KIZ KARDEŞİNE ÇAY İÇMEYE GİTMİŞ

Sanık H.Ü’nün ağır yaralı kocasını banyoda ölüme terk ettiği, yaralı sevgilisinin yarasını pansuman ettikten sonra evden ayrıldığını belirten Yargıtay, kadının soğukkanlılıkla cinayet gecesi kız kardeşinin evinde kaldığını, ertesi sabah eve gelerek banyoda yatan kocasının cesedine baktıktan sonra tekrar kız kardeşinin evine kahvaltı yapmaya gittiğini ifade etti.

Yargıtay sanık kadının, eve ikinci kez gelerek kocasını siyah poşetin içine, ardından koliye yerleştirip çöp diye evin kapısına bıraktığını, banyodaki kan lekelerini temizleyerek delilleri yok ettikten sonra tekrar kız kardeşinin evine çay içmeye gittiğini bildirdi.

SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEDİ İNDİRİM YOK

Yargıtay, sanık VÖ ile sevgilisi H.Ü’nün maktul R.Ü üzerinde ortak hâkimiyet kurup iştirak halinde cinayeti işledikleri sonucuna vardı.

Kadının cinayetten sonra eşinin cesedinden kurtulabilmek için onu cenin pozisyonu alacak şekilde poşetleyip kolileyerek kapı önüne bırakıp evdeki kan lekeleri ve elbiseleri yıkadığı için suç delillerini gizlediği belirtildi.

Eşinin korunan yaşam hakkını ihlal eden H.Ü’nün olay sonrası soğukkanlılıkla 112’ye haber vermeden cesedi evde iki gün bırakıp ardından kolileyip çöp diye attığı için verilen cezanın yasaya uygun olduğu ifade edildi.

CESEDİ BANYODA BIRAKIP 6 SAAT DİNLENDİ

Yargıtay kadının sevgilisi V.Ö’nün cinayet sonrası evde 6 saat dinlenip kanlı elbiselerinin kurumasını beklediğini, hiçbir pişmanlık göstermeden cesedi olduğu yerde bırakıp kendi evine giderek çocuklarına gasp edildiği yalanıyla yaralanmasını haklı göstermeye çalıştığını vurguladı.

Yargıtay, H.Ü’nün hayattaki en yakını olan eşini ahlaken kabul edilemeyecek şekilde aldatıp V.Ö’yü müşterek konuta almasıyla maktul R.Ü’nün duygu dünyasının derinden etkilendiğine dikkat çekti.

27 yıl evlilik hayatı süren, orta yaşlı ve çocukları olmayan R.Ü’nün hayattaki en yakını eşi H.Ü’nün eve başka erkek almasının oluşturduğu duygu durumuyla eşinden şüphelenip odaları ararken sanık V.Ö’yle boğuşurken maktulün ölümünden birinci derecede sorumlu olduğu için verilen müebbet hapis cezasında bir isabetsizlik olmadığı, kararın hukuka uygun olması nedeniyle oy birliğiyle onanmasına karar verildi.

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