Kocasını yasak ilişki yaşadığı eniştesine öldürten kadına tahrik indirimi

Yargıtay, Diyarbakır’da eşini gönül ilişkisi yaşadığı eniştesine öldürten kadına yerel mahkemenin verdiği haksız tahrik indirimini onadı. Yargıtay, kadının eşini aldattığını, ancak öncesinde eşinden şiddet gördüğünü ve yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından ölen eşi hakkında açılmış iki ayrı dava dosyası bulunduğunu, bu nedenle kocası öldürmeye azmettirmesinde tahrik oluştuğuna vurgu yaptı.

Özgür CEBE

Sur ilçesinin Çarıklı köyünde 19 Temmuz 2017 günü silahla vurulmuş bir erkek cesedi köprü altında bulundu. Cesedin alınan parmak izi incelemesinde Şerif Orhan’a ait olduğu belirlendi. Ancak cinayetle ilgili hiçbir delile ulaşılamadı.

TELEFON DÖKÜMÜ İNCELENİNCE ORTAYA ÇIKTI

Şerif’in eşi Gülistan’ın, eşi öldürülmeden 1 ay önce geriye dönük telefon dökümü incelenince eniştesi Süut Uğurlu ile gece 24.00’ten sonra 42 kez saatler süren uzun görüşmeleri tespit edildi.

Polis, Gülistan ile eniştesi Süut’un telefonlarını mahkeme kararıyla uzun süreli dinlemeye aldı. Gülistan eşinin ölümüyle ilgili ifade verdiğini, polisin kendisini sıkıştırdığını eniştesine anlatınca cinayet çorap söküğü gibi çözüldü. Enişte-baldız tutuklandı.

2 KEZ TUTUKLANIP TAHLİYE EDİLDİLER

Gülistan, telefon dinmelerini kendisine okuyan mahkemeye, bu kez, “Polislerin bilgisi dahilinde bu konuşmaları yaptım. Kendimi de suçlayıcı konuşmaları yapmam için polisler beni yönlendirdi, en başından beri kocamı bu adamın öldürdüğünden şüpheleniyordum” dedi ve tahliye edildi.

Bir sonraki duruşmada ise eniştesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme ikili arasındaki yoğun telefon trafiğini nazara alarak ikinci kez tutukladı.

Ancak sanık her defasında cinayetle alakası olmadığını iddia etti. Sanık yine beraat edebilme ihtimali ve uzun tutukluluk nedeniyle hazine aleyhine tazminat hakkı doğabileceği gerekçesiyle tekrar tahliye edildi.

“BENİ BU ADAMDAN KURTARAN SENSİN”

HTS dökümlerinde kadının eniştesine, “Bir ben biliyorum, bir de Allah. Bana acıyıp beni bu adamdan kurtaran da sensin” sözleri üzerine enişte yeniden tutuklandı.

Ağır Ceza Mahkemesi sanık Süut Uğurlu’yu baldızıyla yaşadığı gönül ilişkisi nedeniyle eşini öldürüp onunla kaçma planı yaptığı için müebbet hapisle cezalandırdı.

Gülistan Orhan ise eşini öldürmeye azmettirdiği için ağırlaştırılmış müebbet, ardından 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

YARGITAY ŞİDDET VE HAKARET DAVALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise sanık Gülistan’ın kocasından kurtulmak için gönül ilişkisi yaşadığı eniştesinden yardım aldığını ve cinayet sonrası birlikte kaçma planları yaptığını belirtti.

Telefon kayıtlarına göre, Süut’un yakalanması halinde kendisini de azmettirici olarak ele vereceğinden endişe duyduğunu belirten Yargıtay, Süut’un ise kendisini sakinleştirdiği dikkate alındığında cinayeti birlikte planladıklarına vurgu yaptı.

Sanık Gülistan, eşi hayattayken başka erkeklerle de görüştüğünü, çıplak fotoğraflarını bu kişilere gönderdiğini, ancak gördüğü şiddete rağmen eşinden kurtulmayı düşünmediği yönündeki savunmasına itibar edilemeyeceğini, eniştesiyle yaşadığı gönül ilişkisini kullanarak bu cinayeti işlemeye azmettirdiği belirtildi.

Cinayet silahını saklayan eniştesi ile görüşmesinde, silahın ele geçeceğinden endişe duyduğu da dikkate alındığında cinayetin asli faili olduğu ifade edildi.

YÖRESEL AİLE YAPISI VURGUSU

Gülistan’ın ablasının kocasıyla cinayet öncesi ve sonrasında yöresel aile yapısı, bölgenin aile örf ve geleneklerine aykırı şekilde geç vakitlerde saatler süren telefon konuşmaları, Süut’un ise Diyarbakır‘da kızının evi olmasına rağmen günlerce Gülistan’ın evinde kalmasıyla ikili arasında gönül ilişkisi olduğu yönünde kuşku bulunmadığı kaydedildi.

Sanık Süut’un ise bacanağı Şerif’i baldızıyla yaşadığı gönül ilişkisinden kaynaklı öldürdüğüne dikkat çeken Yargıtay, sanığın cinayet günü ilişki yaşadığı baldızının evine geldiği, bacanağı Şerif’le evden çıktığı ve köprü altında 4 el ateş edip öldürdüğü delillerle sabit olduğu için müebbet hapis kararının usul ve yasaya uygun olduğunu bildirdi.

ŞİDDET GÖRDÜ, YARALANDI, HAKARETE UĞRADI TAHRİK VAR

Yargıtay, Gülistan’ın kasten eşini öldürmeye azmettirmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, ancak kocasının öldürülmeden önce iki ayrı mahkemede eşine karşı şiddet, yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından almış olduğu cezalar dikkate alındığında haksız tahrik altında eşini öldürmeye azmettirdiğinin altını çizdi.

Yargıtay, cezanın 20 yıla düşürülmesi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri de nazara alındığında hakkında iyi hal indirimiyle cezanın 16 yıl 8 aya indirilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verdi.

CİNAYETİ ÇÖZEN ENİŞTE-BALDIZ KONUŞMASI

G.O: Beni karakola götürdüler akşam 8’e kadar oradaydım. Bana kimin yaptığını sen biliyorsun dediler. Kocanla sorunların varmıydı. 20 kişi başıma toplandı, delirdim. Bunlar başımı ağrıtacak öyle görünüyor.

S.U: Bilmiyorum deseydin. Kocam sürekli sokaktaydı deseydin. Bana da sordular ‘senin bacanağının arkadaşları kimdir’ diye. Ben de ‘bilmiyorum’ dedim. Sen keyfine bak. Ne dediğini bil kurban olduğum.

G.O: Sen emin misin? Onu iyi kaybettirdin mi? (Cinayet silahı) Senden istemezler mi bir daha.

S.U: Deli misin kurban olduğum, o elimizin değdiğini bulsalar zaten senin benim parmağımız olduğunu anlarlar. Dikkatli ol. Korkma sakladım. Hani ellediğimiz çekirdek vardı ya. İşte onu bilmiyorlar. Sen dedin ya ‘ben kürtaj’ olayım. Senin değerin çoktur benim yanımda. Çok özledim seni.

G.O: Bu şerefsizler (Polisi kast ediyor) gene rahat bırakmıyor beni. Diyorlar ki, kimin yaptığını biliyoruz. Süut vurdu, sen de onun işbirlikçisisin. Ama bir tek ben biliyorum senin yaptığını, bir de Allah biliyor. Bana acıyıp beni bu adamdan kurtaran da sensin.

S.U: He valla ben dedim ki beraber oluruz. Korkma sakın. Ben namusuz muyum? Beni tanımamışsın. Sözüm söz. Kamera falan çıkmasa bir şey bulamazlar. Ben Süut’um ha ona göre. Zaten ben tek oradaydım. Ama yine de sıkıntı geliyor bana hiç uyku yok.

G.O: Ben de söz veriyorum. Hep yanında olacağım senin. Nereyi istersen oraya gideriz. Ama çok korkuyorum. Diyorum ki, Süut yakalanırsa, ona bir şey olursa ben ne yaparım.

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