KoçDigital'in stok yönetimi projesi Fit120, Koçtaş'ın stok zamanını 50 gün azalttı

İSTANBUL (AA) – Ev geliştirme perakendeciliğinin önde gelen şirketlerinden Koçtaş ve uluslararası bilgi birikimini Türkiye’ye taşıyan KoçDigital, "dünya standartlarında" bir stok yönetimi projesine imza attı.

KoçDigital'den yapılan açıklamaya göre, ileri analitik ve nesnelerin interneti alanında kurumlara değer paylaşımlı çözümler sunan KoçDigital, Koçtaş ile Fit120 Stok Yönetimi Projesi'ni devreye aldı.

Türkiye'deki tüm Koçtaş mağazalarını kapsayan Fit120 Stok Yönetimi Projesi, süreç iyileştirmeleri, yeni inisiyatiflerin devreye alınması ve sistem güncellemelerinin yanı sıra stok yönetimine getirdiği yenilikçi yaklaşım ile de dikkati çekiyor.

Koçtaş yönetiminin mevcut stok seviyesini takip ve müşteri taleplerini tahmin gereksinimlerini dikkate alan KoçDigital, 20 milyondan fazla veriyi ve 30 binden fazla aktif ürün hareketlerini analiz ederek proje sonunda stok gün sayısını 50 gün azaltmayı başardı. Envanter rakamlarının azaltılarak net işletme sermayesinin iyileştirilmesine yönelik bir stok yönetimi gerçekleştirildi.

– "Türkiye ekonomisi için yeni açılımlar sağlayabildiğimizi bir kez daha kanıtladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş'ın dijital dönüşüm projelerinde birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:

"Koçtaş, hayata geçirdiği vizyoner projelerle perakende sektörünün dijital dönüşümüne de öncülük ediyor. Koçtaş ile gerçekleştirdiğimiz uçtan uca stok yönetimi projesi, dünya standartlarında performans sonuçlarına ulaştı. İş ortağımız olan Boston Consulting Group (BCG), Koçtaş ve KoçDigital'in hayata geçirdiği bu projenin dünya standartlarında bir çalışma olduğunu açıklıkla ifade ediyor. Günümüzün hızlı tüketim döngüsü içinde iyi bir stok yönetimi, perakendenin kritik başarı göstergelerinden birini oluşturuyor.

Pandemi sürecinde de gördüğümüz gibi müşteri deneyimini üst seviyede tutmanın en önemli parçalarından biri de müşterinin almak istediği ürünlerin stokta bulunması oldu. Bunu sağlamak için ise kapsamlı ve kesintisiz bir tedarik zinciri yönetimi oldukça kritikleşti. KoçDigital, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine yönelik dinamik ve esnek ürün yönetimi, her yönüyle ürün döngüsüne etki eden ve şirket genelinde ciddi bir stok yönetimi farkındalığı oluşturan Koçtaş projesi ile önemli bir mesafe aldı. KoçDigital'in bu alanda parmakla gösterilecek bir ileri analitik projesine imza atması çok uzun yıllar perakende kültürünü hazmetmiş bir iş topluluğunun üyesi olarak bizleri fazlasıyla gururlandırıyor. Koçtaş ile birlikte geliştirdiğimiz bu proje, dijitalleşme yolundaki diğer perakende şirketleri için ilham kaynağı olacak. Dünya standartlarında projeler hayata geçirerek Türkiye ekonomisi için yeni açılımlar sağlayabildiğimizi bir kez daha kanıtladık."

– "Stok gün sayımızı 90 güne düşürmeyi hedefliyoruz"

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu da Koçtaş'ın birinci önceliğinin daima müşterilerinin memnuniyeti olduğunu aktararak, "Bu nedenle yapılan her çalışma ve geliştirilen her projede odağımızda müşterilerimiz var. 2019 yılında devreye aldığımız Fit120 projesi ile birlikte, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini çok iyi analiz ederek, dinamik ürün yönetimi anlayışını hayata geçirmiş olduk. Fit120 projesi, stoklardan kaynaklı finansman giderleri, ürün yönetimi, mağaza planlama, fiyatlandırma ve kampanya yönetimi gibi birçok alanda bize ciddi farklılıklar ve faydalar sağladı. Dolayısıyla tüm şirketimiz için dönüşüm projesine dönüştü. Proje aşamasında belirlediğimiz inisiyatifleri geliştirerek ilerlemeye devam ediyoruz. Bu etkili ürün yönetimi Koçtaş’ın iş yapma kültürünün artık ayrılmaz bir parçası." ifadelerini kullandı.

Kılıçoğlu, KoçDigital ile birlikte projeye başlamadan önce 159 olan stok gün sayısını bugün 50 gün azaltarak 109'a taşıdıklarını ve son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki dönemde pandemiye rağmen stok gün sayımızı yıl içinde değişen koşullara karşılık geliştirdiğimiz farklı inisiyatiflerle birlikte 90 güne düşürmeyi hedefliyoruz. Bu Koçtaş açısından çok önemli bir kazanım. Koçtaş'ın müşteri deneyimini zenginleştirme yolunda analitik katkılarıyla öne çıkan KoçDigital ile birlikte Fit120 projesini hayata geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."