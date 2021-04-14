Koçtaş, fayans ve seramiklerini yenilemek isteyenlere fayans boyamayı öneriyor

İSTANBUL (AA) – Koçtaş, evindeki fayansları ve seramikleri yenilemek isteyen ancak hem tadilat yapmak için yeterli zamanı olmayan hem de daha pratik ve ucuz bir ev yenileme yöntemi arayanlara fayans boyamayı öneriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaşam alanları için tüm ihtiyaçları tek adreste toplayan Koçtaş, banyo ve mutfak duvarlarını tasarruflu yenilemek isteyenlere pratik öneriler sunuyor. Fayanslarını boyayarak yepyeni bir alana kavuşmak isteyenler, pratik uygulanabilir fayans boyama tekniklerinden yararlanabiliyor.

Fayans üzerine uygulanacak boyanın suya ve neme dayanıklı olmasının önemine dikkati çeken Koçtaş uzmanları, seramikleri boyamak için hobi boyası kullanılmasını öneriyor. Ayrıca, kalın sır vernik, rulo fırça, ipek uçlu fırça, boya tavası, maskeleme bandı ve koruyucu örtü de fayans boyamasında kullanılan malzemeler arasında yer alıyor.

Koçtaş uzmanları, fayansları boyamadan önce fayans yüzeylerinin temizlenmesi ve geçiş astarı uygulanmasını tavsiye ediyor. Astar uygulamasından 24 saat sonra koruma örtüleri zemine serilerek boya bulaşılmasının istenmediği alanlara maskeleme bandı yapıştırılabiliyor. Multi surface hobi boyası renk paletinden seçim yapıldıktan sonra boyama işlemine başlanabiliyor. Boyama işlemi sırasında rulo fırçanın büyük geldiği alanlarda ipek uçlu fırçadan yardım alınabiliyor. İlk kat boyamanın ardından 24 saat beklendikten sonra ikinci kat boya uygulanabiliyor. Uygulamayı daha dayanıklı hale getirmek isteyenler ise 3 gün sonra fayansları vernikleyebiliyor.

Seramikler boyandıktan sonra yepyeni fayans modelleri çizmek isteyenler stencil uygulaması ile duvarlar ve zeminlerde şık bir seramik ya da duvar kağıdı etkisi oluşturabiliyor. Boyama işleminden sonra kalan akrilik multi surface boya ile çelik kapıyı boyayarak yaşam alanlarına girişinden itibaren yenilik katmak da mümkün.

Yaşam alanlarını en tasarruflu şekilde yenilemek isteyenler, "https://blog.koctas.com.tr/banyo-ve-mutfak-duvarlarini-tasarruflu-yenileyin-fayans-boyama-nasil-yapilir" adresini ziyaret edip ihtiyaç duyacakları tüm malzemelere Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasından ulaşabiliyor.