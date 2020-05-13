Koçtaş “Yaşayan Evler” dergisi ilham veren fikirlerle yayında

İSTANBUL (AA) – Koçtaş, Yaşayan Evler dergisinin yeni sayısında, evinde geçirdiği sürede bahçesini veya balkonunu güzelleştirmek isteyenler için bahçe mobilyalarından botanik ve kamp malzemelerine kadar uygun fiyatlı binlerce ürünü ve uygulanabilecek güzel fikirleri bir arada sunuyor.

Koçtaş açıklamasına göre, yaşamın olduğu her yeri geliştiren ve güzelleştiren Koçtaş'ın ilham veren çözüm önerilerinin yanı sıra bahçe, balkon ve botaniğe dair yüzlerce ürün seçeneğinin yer aldığı yepyeni Yaşayan Evler bahçe dergisi dijital olarak yayınlandı.

Zamanın büyük bir kısmının evlerde geçirildiği bu dönemde, bahçe ve balkonlarına baharın tazelik katan enerjisini taşıyarak, keyifli yaşam alanları oluşturmak isteyenler Koçtaş'ın Yaşayan Evler dergisini inceleyebilir.



İster küçük, ister büyük bahçeler için açık havayı konforlu kılacak tüm çözüm önerilerinin yanı sıra ahşap, metal ve rattan gibi seçeneklerle yemek ve oturma gruplarında yüzlerce seçeneğe, aydınlatma, salıncak, şemsiye, şezlong ve peyzaj ürünlerine Koçtaş'tan ulaşmak mümkün.

– Bu yıl dikey bahçecilik rağbet görüyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, bu yılın trendi olan dikey bahçecilikle küçük balkon ya da bahçelerde bile bitkilere yer verebilmek ve doğayla keyifli bir şekilde buluşabilmek mümkün.

Dikey bahçecilikle evlerde nefes alacak alanlar oluşturmak ve sebze-meyve yetiştirmek isteyenlerin ihtiyaçları sadece paletler, saksılar ve bitkiler olacak. Seramik, ahşap, toprak, plastik ya da metal saksılar, bahçe aletleri, sulama ürünleri ve çok daha fazlası Koçtaş'ta…



Eğlenceyi yaşam alanlarına taşımak isteyenleri de unutmayan Koçtaş, bahçe ve teraslarda özellikle çocukların keyifli vakit geçirmesine yardımcı olacak şişme havuz ve oyun parkı, oyun çadırı gibi onlarca seçenek sunuyor.

– Kamp malzemelerine dair artık her şey Koçtaş'ta

Koçtaş Yaşayan Evler dergisinin bu sayısında, dışarıda vakit geçirmek ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için kamp ve outdoor ürünleri de yer alıyor.

Çadır, kamp sandalyesi, buz kutusu, termos gibi açık havada ihtiyaç duyabilecek tüm kamp malzemelerin yer aldığı Koçtaş ile kamp hazırlıklarını tamamlamak güzel fikir.

Değişen yaşam şekliyle birlikte farklılaşan ihtiyaçların karşılanması için 100 bine yakın ürüne, Koçtaş mağazaları, Koçtaş mobil uygulaması, koctas.com.tr ve 0 850 209 50 50 Koçtaş Çözüm Merkezi üzerinden hijyen kurallarına uygun olarak rahatlıkla ulaşılabiliyor.

Koçtaş, evlerde ve bahçelerde keyifli yaşam alanları oluşturmak için müşterilerin yanında olmaya ve Yaşayan Evler dergisi ve Yaşayan Evler BLOG ile ilham vermeye devam ediyor.