Kod Adı Londra konusu ve oyuncuları… Kod Adı Londra filminde kimler oynuyor?

Kod Adı Londra filmi konusu merak konusu oldu. Film boyunca aksiyonu üst seviyede tutmayı başararak izleyicileri kendine kilitleyen Kod Adı Londra’da Babak Najafi yönetmelik koltuğunda otururken; Gerard Butler başrol karakteri olan Mike Banning’i canlandırıyor. Peki Kod Adı Londra konusu ne? İşte Kod Adı Lonra oyuncuları ve karakterleri…

Kod Adı Londra filmi oyuncuları kimler? Kod Adı Londra filmi konusu nedir? izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sinemaseverlere aksiyon dolu anlar yaşatan Kod Adı Londra Gerard Butler başrol karakteri olan Mike Banning’i canlandırıyor. Kod Adı Londra filmi hakkında tüm detaylar haberimizde…

KOD ADI LONDRA KONUSU

Büyük Britanya başbakanı, hiç beklenmedik bir zamanda ve sebebi anlaşılamaz bir şekilde hayatını kaybettiğinde bütün dünya liderleri cenaze töreni Londra’ya gelirler. Alınan görülmemiş derecede yüksek düzeyde güvenlik önlemlerine rağmen teröristler saldırılar düzenleyerek birçok vatandaşla birlikte 5 lideri öldürmeyi başarırlar. Saldırıların arkasında FBI’ın aradığı terörist Aamir Barkawi (Alon Aboutboul) vardır ve niyeti ABD Başkanı Benjamin Asher’ı (Aaron Eckhart) öldürmektir. Aksi takdirde dünyanın her yanında büyük bir kaosun başlayacağı tehdidinde bulunur. Başkanın yakın koruması Mike Banning (Gerard Butler), her ne pahasına olursa olsun başkanın teröristlerin eline geçmesini engellemek zorundadır.

KOD ADI LONDRA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Gerard Butler – Mike Banning

Aaron Eckhart – Benjamin Asher, ABD Başkanı.

Morgan Freeman – Allan Trumbull

Alon Moni Aboutboul – Aamir Barkawi

Angela Bassett – Lynne Jacobs

Robert Forster – General Edward Clegg

Melissa Leo – Ruth McMillan

Radha Mitchell – Leah Banning

Charlotte Riley – Jacqueline “Jax” Marshall

Jackie Earle Haley – DC Mason

Sean O’Bryan – Ray Monroe

Mehdi Dehbi – Sultan Mansoor

Waleed Zuaiter – Kamran Barkawi, Aamir Barkawi’nin oğlu ve uşağı.

Colin Salmon – Chief Kevin Hazard

Patrick Kennedy – John Lancaster

Bryan Larkin SAS Lieutenant Will Davis

Deborah Grant – Doris, Leah’ın annesi

Anthony Delancy – Jacques Mainard

Alex Giannini – Antonio Giusti

Nancy Baldwin – Agnes Bruckner

Nigel Whitmey – Robert Bowman