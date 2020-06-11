Kod Adı: Olympus konusu ve oyuncuları… Kod Adı: Olympus’da kimler oynuyor?

Kod Adı: Olympus 2013 yapımı Amerikan gerilim filmidir. Peki Kod Adı: Olympus konus ne? İşte oyuncuları ve konusu…

KOD ADI: OLYMPUS OYUNCULARI

Gerard Butler

Aaron Eckhart

Morgan Freeman

Angela Bassett

Robert Forster

Cole Hauser

Finley Jacobsen

Ashley Judd

Melissa Leo

Dylan McDermott

Radha Mitchell

Rick Yune

KONUSU

Mike Banning, özel kuvvetler biriminde görevli bir gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning’in tek bir kişiyi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan’dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike’ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD’yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir…