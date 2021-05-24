Köfteci Yusuf’a çökemeyince define avına çıkmışlar

“Köfteci Yusuf” lokanta zincirinin sahibi Yusuf Akkaş’a, Afyon’da et entegre tesisini tüm baskılara rağmen satamayan organize suç örgütünün, sonunda 750 bin dolar verilmemesi halinde lokantalarında olay çıkarmayacaklarını, domuz eti kullanıldığı söylentisini yaymayacaklarını belirttiler. Bu isteği de yerine getirilmeyen örgüt elemanları, başarılı olamayınca, Aksaray’da kaçak define ararken yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 18 sanıklı iddianamede, örgüt liderleri Erhan Kılıç ve Ahmet Akay’ın, Afyonkarahisar’da bulunan et entegre tesislerini Yusuf Akkaş’a satmak isterken, organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen Sedat Peker’in adamları olduğunu söyledikleri belirtildi. İddianamede Peker’in sanıklar arasında olmadığı anlaşıldı.

“DÜĞMEYE BASTIK”

İddianamede, örgüt mensupları arasında yapılan telefon konuşmalarına da yer verildi. Erhan Kılıç’ın, Ahmet Akay’a, Köfteci Yusuf Akkaş’ın restoranları hakkında internette domuz eti kullandığına ilişkin haberlerden sonra tavır değiştireceğine inandığını, haberlerin yayımlanacağı internet adreslerini de göndereceğini belirtirken, “Düğmeye basıldı” dedi.

“Düğmeye basılması”ndan sonra Köfteci Yusuf restoranlarında olaylar çıkarılmaya başlandı, aynı dönemde internet sitelerinde köftede domuz eti kullanıldığı da yayıldı. Soruşturmayı yürüten C.Savcısı Ahmet Şenol, iddianamede şunları belirtti:

“Erhan Kılıç ile Cüneyt Günal arasında köfteci Yusuf’un restoranlarında domuz eti kullandığına dair internet haberlerinin takipçisi 3 milyon olan bir twitter kullanıcısına haber yaptırılıp anında milyonlarca kişinin görmesini sağlayacakları, bu tweeter kullanıcısına para vererek bu haberi sayfasında paylaştıracakları, haberin anında trend topic olacağı, 400-500 TL karşılığında bunu yaptıracakları, bunu yaparak mağdur Yusuf Akkaş’a kendilerinin neler yapabileceğini göstermiş olacaklardı.”

750 BİN DOLARA İNDİLER

İddianamede, Yusuf Akkaş’ın yanındaki bir yöneticinin Erhan Kılıç tarafından kendisine yapılan son öneriyi de şöyle açıkladı:

“İndirim yapıp tesisi size 22 milyon liraya verebilirim. Şayet yine olumlu bir adım gelmez ise Reis Sedat Peker’den bir emir gelir ise Yusuf’a zarar verebilirim. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. ‘Yok bu tesis bizim işimizi görmez’ diyorsanız 80 adet daire var gelip buraları alacak, hala yatırım yapamam ben sizden bir şey alamam diyorsa da 750 bin dolar Reis Sedat Peker’e bağış yapacak ve aramızdaki husumet bitecek. Dostluğumuz başlasın , ne bize bağlı gruplar ne de başka gruplar gelip sizi rahatsız etmesin , Reis Sedat Peker tekrardan Yusuf’u koruma altına almış olsun. Sen bu konuştuklarımızı git Yusuf’ a anlat. Pazartesi gününe kadar parayı getirin bu iş bitsin.”

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ

Erhan Kılıç, telefonunu açıp yüzleri belli olmayan birkaç kişinin, yüzü görünen başka bir kişiye işkence yaptıklarına ilişkin görüntüler de izletti. Kılıç, “Reis Sedat Peker’e küfür edenin sonu böyle olur” dedi

DEFİNE ARADILAR

Suç örgütü üyelerinin örgüte finans sağlamak amacıyla değişik faaliyetlere giriştiği belirtilen iddianamede örgütün definecilik faaliyeti de şöyle anlatıldı:

“Örgüt lideri Erhan Kılıç ve örgüt üyeleri Cengiz Var, Hakan Koç, Ahmet Özbek, Mehmet Aydın ve Cüneyt Günal’ın 21 Ocak 2020 tarihinde Aksaray ilinde kaçak kazı yaparak tarihi eser elde etmeye yönelik faaliyette yer aldıkları, kazıda kullanılacak kepçe ekskavatör gibi araçları Hakan Koç’un temin ettiği, kendilerine yardımcı olan 5 kişinin kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle yakalanmış ve haklarında ayrı bir soruşturma başlatılmıştır.”

18 şüphelinin yer aldığı dava Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Haziran’da başlayacak. Şüpheliler arasında Sedat Peker’in bulunmadığı, Peker’le ilgili ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.

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